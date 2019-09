"Humberto" ya es huracán categoría uno

Agencia

MIAMI, Estados Unidos.- La tormenta tropical “Humberto” evolucionó en un huracán categoría 1.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el ciclón se mantiene sobre el océano Atlántico, a mil 260 kilómetros al oeste de las islas Bermudas, y se traslada de forma paralela a la costa este del país.

El patrón de trayectoria muestra que Humberto seguirá avanzado en dirección norte y el lunes virará al noreste, seguido de un giro hacia el noreste y el este-noreste el martes y el miércoles.

Se trata del octavo ciclón en la actual temporada de huracanes en el oeste del Atlántico. Según los datos analizados, la tormenta se formó al norte de Nasáu y, de acuerdo a los pronósticos, permanecerá en altamar.

BREAKING: #Humberto becomes the 3rd hurricane of the 2019 Atlantic basin hurricane season. It's expected to mostly stay out to sea, but could pose a mid-week threat to Bermuda. pic.twitter.com/X9kdbhF5jB