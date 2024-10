Tormenta tropical Milton se convierte en huracán; amenaza con llegar a Florida

Las autoridades de Florida advirtieron este domingo que la tormenta tropical Milton, actualmente frente a las costas de México, podría intensificarse y convertirse en un huracán, amenazando la costa oeste del estado. Según el Centro Nacional de Huracanes, el ojo de la tormenta se encuentra a unos 1.385 kilómetros al oeste-suroeste de Tampa, con vientos sostenidos de 95 km/h.

Se prevé que Milton gane fuerza en los próximos días y toque tierra cerca de Tampa Bay el miércoles, permaneciendo como huracán mientras atraviesa el estado hacia el Atlántico. Este nuevo sistema llega mientras Florida aún se recupera del devastador huracán Helene, que dejó al menos 230 muertos y graves daños en su trayectoria desde Florida hasta los Apalaches.

Sin embargo, se pronostica que Milton se intensificará rápidamente mientras se mueve hacia el este a noreste a través del Golfo de México y será un huracán mayor cuando alcance la costa oeste de la Península de Florida a mediados de la semana.

Si bien es demasiado pronto para especificar la magnitud exacta y ubicación de los mayores impactos, hay un riesgo de vientos destructivos para porciones de la costa oeste de la Península de Florida a partir del martes por la noche o temprano el miércoles.

Las Vigilancias de Marejada Ciclónica y de Huracán podrían emitirse más tarde hoy o esta noche.

Áreas de fuertes lluvias afectarán porciones de Florida durante este domingo y el lunes, con fuertes lluvias más directamente relacionadas con el sistema se espera más tarde el martes hasta el miércoles por la noche.

Se esperan condiciones de tormenta tropical a partir del martes en partes de la Península de Yucatán de México donde un Aviso de Tormenta Tropical está en efecto.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha expandido el estado de emergencia a 51 condados y exhortó a los residentes a prepararse para evacuaciones y posibles cortes de electricidad. Las autoridades locales han organizado suministros de combustible y estaciones de carga para vehículos eléctricos en las vías de evacuación.

We are closely monitoring Tropical Storm Milton, which has the potential to become a major hurricane.



Current estimates forecast landfall sometime Wednesday afternoon—there is still time to prepare your homes, organize your disaster plan, and implement plans to keep yourself… pic.twitter.com/UmEyZlyuRf