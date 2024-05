Tornado arrasa pueblo de Iowa y deja múltiples víctimas mortales

El martes, un poderoso tornado devastó la pequeña localidad de Greenfield, Iowa, provocando la muerte de varias personas y dejando al menos una docena de heridos. La furia del tornado transformó la ciudad en un escenario de caos, con viviendas y negocios reducidos a escombros, árboles arrancados de raíz, vehículos aplastados y restos esparcidos por doquier.

Check out this whip-like vortex in the #tornado south of Greenfield, Iowa with @theScantman on the controls. Full 4K video is on YT WATCH: https://t.co/SQHq4Cwmwg pic.twitter.com/FyBbaHxUuV

Greenfield, una comunidad de aproximadamente 2,000 habitantes ubicada a unos 88 kilómetros (55 millas) al suroeste de Des Moines, sufrió diversas debido al fenómeno meteorológico. Este tornado fue parte de una serie de eventos climáticos extremos que afectarán varios estados, incluyendo tornados adicionales, granizo de gran tamaño y lluvias torrenciales.

Alex Dinkla, de la Patrulla Estatal de Iowa, dijo en una conferencia de prensa el martes por la noche que había varios muertos y al menos una docena de heridos en Greenfield.

Las autoridades dijeron que sólo permitirían a los residentes ingresar a Greenfield hasta el miércoles por la mañana, y ordenaron a los medios de comunicación que abandonaran la ciudad el martes por la noche.

Tras la tormenta, algunas partes de Greenfield se encontraron devastadas. Montones de maderos rotos, ramas, piezas de coches y otros escombros cubrían los solares donde antes había casas.

#Tornado went right through downtown #Greenfield #Iowa. Drone flight from one end of town to the other shows catastrophic destruction. Please find an appropriate way to donate to the town. pic.twitter.com/yKeJGS99vo