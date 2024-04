Tornados azotan Oklahoma: Deja cuatro muertos y miles de daños materiales

Los tornados que golpearon Oklahoma dejaron un rastro de destrucción el domingo, con al menos cuatro muertos y daños materiales significativos. El gobernador Kevin Stitt confirmó el fallecimiento de cuatro personas debido a los tornados.

Casi 30,000 personas siguen sin electricidad tras los tornados que comenzaron el sábado por la noche, causando daños extensos en Sulphur, una ciudad con unas 5,000 personas. Los techos de las casas fueron arrancados en un radio de 15 cuadras y algunos edificios del centro quedaron reducidos a escombros.

Docenas de tornados reportados han causado caos en el centro de Estados Unidos, con avisos de inundaciones en Oklahoma, Kansas, Missouri, Arkansas y Texas.

En Oklahoma, un tornado golpeó la ciudad de Holdenville, matando a dos personas e hiriendo a otras cuatro. Otra persona murió cerca de la ciudad de Marietta, en el sur de Oklahoma.

Stitt emitió una orden ejecutiva declarando el estado de emergencia en 12 condados y planeaba recorrer Sulphur para evaluar los daños.

Casi 33,000 clientes estaban sin electricidad en Oklahoma el domingo por la mañana, mientras que en Texas, casi 52 mil usuarios estaban sin luz.

Un hospital resultó dañado en Marietta, y la carretera interestatal 35 fue cerrada en la frontera con Texas debido a vehículos volcados y cables caídos.

En Nebraska, un tornado destruyó casas y negocios en un suburbio de Omaha y en Iowa, arrasó suburbios y pueblos.

Los gobernadores de Nebraska, Jim Pillen, y de Iowa, Kim Reynolds, están organizando asistencia para las comunidades afectadas y planean buscar ayuda federal.

Sulphur, Oklahoma could probably use some of that money and resources Democrats and Republicans keep sending to Ukraine, Gaza, and Israel



pic.twitter.com/ZvJZEmJEWu