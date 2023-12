Tornados en Tennessee dejan 6 muertos

Al menos seis muertos y millonarios daños dejaron tornados y tormentas en comunidades del centro de Tennessee el fin de semana.

Los residentes describieron las terribles y trágicas escenas en que una casa rodante cayó encima de otra, los tejados se desprendieron de las casas y toda una iglesia se vino abajo durante una serie de potentes tormentas que dejaron seis muertos.

The aftermath of a tornado that touched down last night in Madison Tennessee...#tornado #tennessee #Madison #Nashville pic.twitter.com/mrJqAauaM8