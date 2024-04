Tornados provocan destrucción en casas de Nebraska e Iowa

Un tornado arrasó el viernes los suburbios de Omaha, dejando a su paso una estela de destrucción que afectó cientos de viviendas y otras estructuras a lo largo de kilómetros de tierras agrícolas y áreas residenciales. Aunque hubo reportes de personas lesionadas, por fortuna no se registraron muertes.

Varios tornados fueron avistados en Nebraska e Iowa , pero la tormenta más devastadora se desplazó desde zonas mayormente rurales hacia los suburbios al noroeste de Omaha, una ciudad con una población de 485.000 habitantes en Nebraska .

Imágenes compartidas en redes sociales muestran los daños en la pequeña ciudad de Minden, Iowa, ubicada a unos 48.3 kilómetros (30 millas) al noreste de Omaha , que también fue afectada por la tormenta.

Stunning and terrifying footage of the Nebraska, Omaha tornado! This is real life, not a movie. Stay safe, stay informed! #newx #tornado #Tornado #TornadoWarning #Nebraska #Omaha pic.twitter.com/SiW4PiL0si

Tres personas resultaron lesionadas en el condado de Lancaster de Nebraska cuando un tornado azotó un edificio industrial, provocando que se desplomara con 70 personas en el interior . Varias estaban atrapadas, pero todo el mundo fue evacuado y los lesionados no corrían riesgo de perder la vida, dijeron las autoridades.

One of the most craziest & terrifying video of ongoing Tornado in Nebraska, Omaha!



These scenes are not from a Sci-fi movie or AI generated twisters visuals, it's happening for real right now ! 🤯#Tornado #Omaha pic.twitter.com/0BodQd1ULX