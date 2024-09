Torres Gemelas: Harris y Trump se reencuentran en el homenaje por el 11-S

ste miércoles, 11 de septiembre de 2024, la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, y el expresidente y aspirante republicano, Donald Trump, coincidieron en el acto conmemorativo por el 23 aniversario del atentado del 11 de septiembre de 2001 en la Zona Cero de Nueva York.

La ceremonia, realizada en memoria de las casi 3.000 víctimas, marcó el segundo encuentro directo entre ambos políticos en apenas 24 horas, después de su intenso debate presidencial televisado.

Durante la ceremonia, Harris y Trump compartieron un breve y cordial apretón de manos, un gesto que fue captado por las cámaras.

