Toy Fair New York, una de las exposición de juguetes más grandes del mundo, abrió sus puertas

Nueva York.- La “Toy Fair New York”, en su edición anual número 117, abrió sus puertas el día de ayer en el Jacob K. Javits Convention Center de la ciudad de New York, dando la bienvenida a 25,000 especialistas en el ramo interesados en ver los más novedoso en juguetes, juegos y productos de entretenimiento para todas las edades, antes de que llegue a los anaqueles, tiendas y distribuidores.

La exhibición de juguetes más grande e importante del continente, se lleva a cabo del 22 al 25 de febrero, y representa la pasión y vitalidad del mercado global y en especial del segmento americano.

150,000 juguetes in a hall the size of eight football fields. No, you're not dreaming. Want in? Register for Toy Fair New York now: https://t.co/4wAeycFlCM #TFNY pic.twitter.com/53CH89dnhL