¿Trabajarías en Google, Apple e IBM? ¡No exigen licenciatura!

CIUDAD DE MÉXICO.- El servicio de búsqueda de empleos Glassdoor publicó una lista de grandes compañías que no exigen grados universitarios para algunas posiciones de trabajo, en la que se incluyen empresas como Google, Apple e IBM.

Junto a estos gigantes, el servicio enumeró en su lista a otras 'grandes' como Ernst and Young, Starbucks, Penguin Random House, Costco Wholesale, Whole Foods, Hilton, Publix, Nordstrom, Home Depot, Bank of America, Chipotle y Lowe’s, informa el portal de noticias RT.

Estas compañías valoran no tanto la formación universitaria como otros requisitos esenciales para obtener un puesto de trabajo llamativo o al menos decente, según Glassdoor.

Para ciertas posiciones, asegura, el requerimiento básico que se hace a los candidatos puede ser solo experiencia en el área de trabajo o determinadas competencias que bien pudieron obtenerse fuera de las universidades.

De acuerdo con la política de estas empresas, los solicitantes de empleo sin formación universitaria pueden aportar su ética de trabajo y su talento para sobresalir en las tareas asignadas.

Por ejemplo, para ocupar una posición como técnico de su centro de datos, Google solo requiere experiencia relevante y no menciona ninguna exigencia de grado universitario.

A su vez, Apple, que busca un ingeniero de desarrollo de 'software' en la plataforma Android, indica que el solicitante deberá tener una de dos: un grado en Ciencias Informáticas o solo experiencia equivalente.