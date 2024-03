Tragedia en Bangladesh: 43 víctimas fatales en incendio capitalino

Una tragedia de proporciones devastadoras sacudió la capital de Bangladesh, Daca, la noche del jueves, cuando un voraz incendio consumió un edificio comercial de seis pisos en la zona de Bailey Road.

El saldo, según informó el ministro de Salud, Samanta Lal Sen, fue desgarrador: al menos 43 personas perdieron la vida en el siniestro, mientras decenas más resultaron heridas.

Breaking🚨 Bangladesh🇧🇩 A fire kills at least 43 Muslims people in Dhaka, the capital of Bangladesh, says Health Minister Samanta Lal Sen. pic.twitter.com/E2acc2yWDK

El incendio estalló repentinamente en el edificio, provocando una respuesta inmediata de los bomberos y equipos de emergencia.

A medida que las llamas envolvían el lugar, los valientes bomberos se lanzaron a la tarea de rescatar a los sobrevivientes, enfrentándose al peligro y la adversidad en su misión de salvar vidas.

