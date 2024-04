Tragedia en Michigan: Conductora atropella a dos niños en una fiesta de cumpleaños

Una tragedia sacudió el Swan Creek Boat Club en Berlin Township, Michigan, cuando un vehículo se estrelló contra una fiesta de cumpleaños el sábado pasado.

Según el jefe de policía del condado de Monroe, Troy Goodnough, el trágico incidente dejó dos hermanos pequeños sin vida y varios heridos, algunos de gravedad.

El fatídico suceso ocurrió alrededor de las 3 de la tarde, cuando una mujer de 66 años, presuntamente bajo los efectos del alcohol, perdió el control de su vehículo e ingresó más de 7 metros dentro del edificio donde se celebraba la fiesta.

Como resultado, una niña de 8 años y su hermano de 5 perdieron la vida en el lugar.

