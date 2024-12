Tragedia en Etiopía: camión cae a río y deja al menos 66 muertos

Un trágico accidente en el sur de Etiopía ha dejado al menos 66 personas sin vida después de que un camión sobrecargado se precipitara a un río.

Según informó el director médico del Hospital General de Bona, Lemma Lagide, 64 personas perdieron la vida en el lugar del incidente, ocurrido el 29 de diciembre, y otras dos murieron posteriormente en el hospital.

El camión, un vehículo antiguo y contratado para transportar a los invitados de una boda, cayó desde un puente localizado en una zona conocida por su historial de accidentes debido a la falta de señales de advertencia y topes en la carretera.

El alto número de víctimas se atribuye a los retrasos en los esfuerzos de rescate, agravados por la lejanía de la aldea.

