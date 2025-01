Tragedia vuelo 5342 American Airlines: sin esperanzas de sobrevivientes

Las autoridades de Estados Unidos han informado que la colisión de ayer entre un avión de American Airlines y un helicóptero del Ejército sobre Washington D.C., ha pasado de ser una operación de búsqueda y rescate a una misión de recuperación, lo que indica que no se esperan sobrevivientes.

El vuelo 5342 de American Airlines, que cubría la ruta desde Wichita, Kansas, impactó contra el helicóptero militar mientras se aproximaba a la pista 33 del aeropuerto de D.C., alrededor de las 9:00 de la noche, según reportes de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Fire and EMS Chief John A. Donnelly says they 'don't believe there are any survivors' from deadly plane crash pic.twitter.com/5t45dn3zHB