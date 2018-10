Transgénero sobreviviente de cáncer; podría ser gobernadora

Agencia

VERMONT.- Cuando Christine Hallquist contó a sus hijos que quería ser candidata a gobernadora del estado de Vermont (noreste de EU), se enojaron. Cuando se lo contó al directorio de la empresa que presidía, pensaron que era broma.



De acuerdo a Milenio, meses después, está a punto de hacer historia como la primera gobernadora transgénero de Estados Unidos, si vence al actual gobernador republicano, Phil Scott, en las elecciones del 6 de noviembre próximo.



Cinco años atrás era Dave, padre de tres hijos y esposo de Pat. Hoy es Christine, y aún convive con Pat, convencida de que puede triunfar contra un republicano moderado y bastante popular. Tiene también dos pequeños nietos.

También te puede interesar: 2030: fecha límite para detener el cambio climático



Lanzarse a la política estatal por primera vez ha sido fácil en comparación con la transición que alteró su vida para siempre y el efecto que ésta tuvo en su familia, y que su hijo documentó en una película estrenada en 2016, “Denial” (Negación).





“En 2014 tuve cáncer, estaba segura de que me iba a morir”, recuerda la candidata. “Cuando llegó el momento de la transición, fue peor que enfrentar mi propia muerte... Así que una vez que cruzas ese umbral, estoy aquí sentada, disfrutando”.



Hallquist trabaja duro en su campaña, atravesando el estado de lado a lado. Pero la política nunca fue su plan: lo que quería era solucionar el problema del calentamiento global encabezando una cooperativa de electricidad de Vermont. Sin embargo, la elección de Donald Trump “cambió todo”.





El pacífico y rural Vermont, hogar de tan solo 624 mil personas, tampoco ha sido inmune a la creciente intolerancia. Han aparecido folletos que defienden el supremacismo blanco y grafitis racistas y nazistas.

Great rallies in Woodstock and Randolph today! Thank you @BernieSanders @WelchForVT @VTAttorneyGen @DaveZuckermanVT and all who joined us! pic.twitter.com/zVoPTwqubN