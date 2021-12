Tras reunión virtual Biden advierte a Putin consecuencias en caso de ataque militar

El presidente, Joe Biden se reunió a través de una videollamada con el presidente de Rusia, Vladímir Putin para discutir diversos temas en relación entre ambos países, el encuentro virtual tuvo una duración aproximada de dos horas.

De acuerdo con la Casa Blanca, Joe Biden externó sus preocupaciones sobre las actividades militares rusas en la frontera con Ucrania, cibernética y cuestiones regionales.

.@POTUS held a secure video call with President Putin of Russia today to discuss a range of topics in the U.S.-Russia relationship, including our concerns about Russian military activities on the border with Ukraine, cyber, and regional issues. pic.twitter.com/VKdjJhwnhe