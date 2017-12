Choque de dos trenes en Alemania deja al menos 50 lesionados

Agencia

ALEMANIA.- El choque de dos trenes en Meerbusch, en la región de Renania del Norte-Westfalia de Alemania, ha dejado al menos 50 heridos, reportan autoridades.

Los equipos de rescate trabajan para atender a los pasajeros heridos, luego de la colisión de un tren de pasajeros con otro de carga. Muchas de las víctimas han quedado atrapadas entre los fierros.

UPDATE: Fire department in Meerbusch now says, there were approximately 150 people on the train. At least 5 injured, Search and rescue operation ongoing to free passengers from the train. pic.twitter.com/OwbLcF8Ry3