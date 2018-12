¿Verdad o mito? Conoce los misterios del Triángulo de las Bermudas

Agencia

MÉXICO.- En torno al mito del Triángulo de las Bermudas existen muchos mitos, muchos de ellos tratan de explicar las causas de las desapariciones que frecuentemente se dan en el lugar.

Una pequeña porción de océano que se encuentra entre Puerto Rico, Fort Lauderdale (Florida) y el archipiélago de las Bermudas alberga el Triángulo de las Bermudas, un sitio rodeado por historias extrañas en torno a desapariciones de aviones, barcos, avistamientos de ovnis y otros sucesos inexplicables.

Son muchas las historias, mitos y libros que rodean al Triángulo de las Bermudas, indicó el portal de noticias Excélsior en su sitio web.

Sabemos que hay muchos autores que han hallado un negocio rentable en la creación de mitos y leyendas debido a que hay un buen nicho de lectores y consumidores de este tipo de noticias.

El Mito

Supuestamente, en esta zona del océano Atlántico, se han sucedido numerosas desapariciones de aviones y barcos.

Estas desapariciones inexplicables y extrañas han sido achacadas a causas sobrenaturales o vinculadas a los extraterrestres, OVNIS, UFOs, etc…

Diversas fuentes aseguran que el mito comenzó luego de la desaparición de una cuadrilla de cinco aviones en el año de 1945.

Los aviones de la marina de Estados Unidos sobrevolaban la zona cuando misteriosamente desaparecieron.

Pero esto no terminó aquí pues días después se perdió una sexta nave que había salido a buscar a los otros cinco.

Como saldo de estos hechos, desaparecieron 27 personas sin dejar rastro.

¿La última comunicación que se tuvo con ellos?

Uno de sus miembros aseguró que estaban completamente perdidos y que no sabían qué rumbo tomar. Después… nada.

Más adelante se tienen registros de otro caso en el año de 1950.

Edward Van Winkle Jones escribió en el diario Miami Herald acerca de la extraña desaparición de un gran número de barcos en las costas de las Bahamas.

Dos años después, se sumó a este misterio el escritor George X. Sand, que aseguró que en la zona había unas misteriosas desapariciones marinas y más adelante, en el año 1964, la revista de artículos de ficción Argosy Magazine publicó un completo artículo titulado «El mortal Triángulo de las Bermudas» en el que hablaba de extrañas desapariciones, fenómenos paranormales y misterios que hacían que quién navegaba esas aguas automáticamente desaparecía.

De donde el nombre del Triángulo de las Bermudas

Fue un libro en 1955, The Case for the UFO, ecrito por M. K. Jessup, el que empezó a señalar a posibles extraterrestres en esta zona. No se habían encontrado restos de los barcos, aviones ni cuerpos. En 1964, Vincent H. Gaddis, quien acuñó el término "Triángulo de las Bermudas", escribió otro artículo asegurando que más de mil vidas se habían perdido en la zona. También dijo que estaba de acuerdo en que había sido "un conjunto de extraños eventos".