Tribunal Supremo de Brasil bloquea cuentas bancarias de Starlink

Esta semana, el Tribunal Supremo de Brasil dictaminó el bloqueo de las cuentas bancarias de Starlink, la empresa de satélites propiedad de Elon Musk.

Esta medida busca garantizar el cobro de multas impuestas a otra de las empresas del magnate estadounidense, la red social X (anteriormente conocida como Twitter).

La orden parte del juez Alexander de Moraes, que la semana pasada dictaminó que Musk tiene un ‘grupo económico de facto’ y, por tanto, abrió la puerta a extender a otra empresa las reclamaciones planteadas a X por no eliminar contenido que pudiese violar las leyes del gigante sudamericano, según el portal G1.

Earlier this week we received an order from Brazil’s Supreme Court Justice @alexandre de Moraes that freezes Starlink’s finances and prevents Starlink from conducting financial transactions in that country

Starlink, que ofrece principalmente sus servicios de satélite para navegar por internet en la zona norte de Brasil, confirmó en la red social de Musk que recibió la orden de Moraes por la que las cuentas de la empresa quedan congeladas. Tampoco podrá realizar transacciones financieras.

Para Starlink, se trata de una decisión ‘infundada’ que pasa por entender que la compañía debe ser responsable de las multas ‘inconstitucionales’ impuestas sobre X.

Today, Starlink is connecting more than a quarter million customers in Brazil—from the Amazon to Rio de Janeiro—including small businesses, schools, and first responders, among many others. We are proud of the impact Starlink is making in communities across the country, and the…