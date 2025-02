Trudeau pide a sus ciudadanos consumir productos canadienses tras aranceles

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha instado a los ciudadanos canadienses a apoyar la economía nacional consumiendo productos fabricados en el país. Este llamado surge después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara la imposición de un arancel del 25% sobre diversos productos canadienses y del 10% sobre recursos energéticos.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Trudeau enfatizó la importancia de fortalecer el mercado interno y alentó a los canadienses a revisar las etiquetas para priorizar los productos nacionales.

En conferencia de prensa, Trudeau calificó la decisión de la Casa Blanca como una violación directa al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Este acuerdo, según el mandatario, fue diseñado para fortalecer la economía de la región y promover un comercio justo entre las tres naciones.

Además de criticar la medida de Estados Unidos, Trudeau reafirmó su compromiso con los intereses de los canadienses y destacó que su gobierno está tomando las acciones necesarias para contrarrestar los efectos de los nuevos aranceles.

La iniciativa del primer ministro ha sido recibida con apoyo en redes sociales, donde muchos ciudadanos han expresado su disposición a priorizar productos nacionales.

Now is the time to choose products made right here in Canada.



Check the labels. Let’s do our part. Wherever we can, choose Canada.