Trudeau responde a Trump: Canadá jamás será parte de EU

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, respondió con contundencia a los comentarios del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió eliminar la frontera entre ambos países.

Trudeau, a través de la red social X, declaró: "Jamás, pero jamás, Canadá será parte de Estados Unidos", reafirmando la soberanía e independencia de su nación.

La declaración de Trudeau surge luego de que Trump afirmara que utilizaría "la fuerza económica" para integrar a Canadá a Estados Unidos.

Jamais, au grand jamais, le Canada fera partie des États-Unis.



Les travailleurs et les communautés de nos deux pays bénéficient qu’on soit l'un pour l'autre le plus grand partenaire commercial et en matière de sécurité.