Trump acude a misa en Washington previo a su toma de posesión

Donald Trump, acompañado por su esposa Melania, asistió a una misa de oración en la histórica iglesia de St. John, ubicada en el centro de Washington D.C., como parte de los eventos previos a asumir su segundo mandato como presidente de Estados Unidos.

El vicepresidente electo, JD Vance, también estuvo presente junto a su esposa, la abogada Usha Vance.

La iglesia de St. John, conocida como la ‘Iglesia de los Presidentes’, se encuentra frente al icónico Parque Lafayette, cerca de la Casa Blanca. Tras la ceremonia, Trump y Vance se dirigirán a una recepción en la residencia presidencial, donde compartirán un té con el presidente saliente, Joe Biden.

