Trump acusa sin evidencia a Biden y Harris de incitar intento de asesinato

El expresidente culpó al presidente y candidata presidencial por la retórica que, según él, inspiró el reciente atentado en su contra en Florida. Ryan Wesley fue arrestado tras haber sido encontrado con un arma de fuego cerca del campo de golf donde jagaba el expresidente.

El expresidente Donald Trump acusó el lunes, sin presentar pruebas, que los comentarios del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris lo convirtieron en el objetivo de un atentado contra su vida.

The Rhetoric, Lies, as exemplified by the false statements made by Comrade Kamala Harris during the rigged and highly partisan ABC Debate, and all of the ridiculous lawsuits specifically designed to inflict damage on Joe’s, then Kamala’s, Political Opponent, ME, has taken…