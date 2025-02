Trump afirma que México está controlado por cárteles de droga

En una reciente rueda de prensa en Mar-a-Lago, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que "México está en gran parte controlado por los cárteles", provocando reacciones en ambos países.

Trump, conocido por sus declaraciones controversiales sobre México, añadió que, de ser necesario, su administración ofrecería ayuda para combatir la creciente influencia de los cárteles en territorio mexicano.

"En específico, el actual gobierno mexicano es controlado por el narco."



-Donald Trump pic.twitter.com/MUyPxjrQM5 — vampipe ⍨ (@vampipe) February 18, 2025

El comentario de Trump surge en medio de la creciente preocupación por la violencia generada por los cárteles de drogas en México, que han aumentado su poder y presencia en varias regiones del país.

Durante su intervención, Trump no confirmó los rumores sobre los vuelos de drones de la CIA sobre México, que según varios medios estadounidenses, como CNN y The New York Times, tienen como objetivo vigilar las actividades de los narcotraficantes, particularmente los laboratorios de fentanilo.

A pesar de sus declaraciones, Trump subrayó que "tiene una muy buena relación con México". Sin embargo, también expresó su descontento por la situación actual en el país vecino, mencionando que los carteles tienen un control significativo y que las autoridades mexicanas no han hecho lo suficiente para frenar la violencia y el narcotráfico.

Trump destaca la seguridad fronteriza y acciones contra cárteles

Además, acusó a México de permitir que criminales internacionales ingresen a los Estados Unidos, entre ellos, miembros de pandillas y narcotraficantes provenientes de diversas partes del mundo.

Trump también destacó que bajo su gobierno, la frontera de los Estados Unidos fue más segura que bajo la administración actual del presidente Joe Biden, y elogió a figuras como Tom Homan y Kristi Noem por sus esfuerzos en la seguridad fronteriza.

Por último, en cuanto a los cárteles, Trump recordó su acción de declarar a los cárteles de la droga como grupos terroristas extranjeros en 2017, y señaló que el Departamento de Estado estadounidense está actualizando su lista para incluir a los principales cárteles mexicanos, como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación.