Trump afirma que no se postulará de nuevo si pierde ante Harris.

En una reciente entrevista con la periodista Sharyl Attkisson, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que no se postulará nuevamente a la presidencia en 2028 en caso de que pierda en las elecciones de 2024.

Esta declaración fue destacada durante su participación en el programa "Full Measure", donde Trump dejó entrever que su actual intento de volver a la Casa Blanca podría ser el último.

Trump Rules Out Running In 2028 If Defeated In November



Full interview with Sharyl Attkisson here - https://t.co/cynCO8Qqix



"No, I don't. I think that that will be, that will be it. I don't see that at all. I think that hopefully we're gonna be successful." pic.twitter.com/NLzibw3yzw