Trump anuncia fin al horario de verano en Estados Unidos

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado su intención de eliminar el horario de verano (DST, por sus siglas en inglés), argumentando que resulta "inconveniente y muy costoso".

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Trump expresó que el Partido Republicano se comprometerá a impulsar esta medida, eliminando el cambio de hora que ocurre dos veces al año.

The Republican Party will use its best efforts to eliminate Daylight Saving Time, which has a small but strong constituency, but shouldn’t! Daylight Saving Time is inconvenient, and very costly to our Nation.