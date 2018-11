Cancela Trump reunión con Putin por conflicto con Ucrania

Agencia

WASHINGTON.- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, canceló el encuentro previsto en Bueno Aires, Argentina, con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, esto como respuesta a la negativa de Moscú de liberar tres embarcaciones y más de una veintena de marinos de Ucrania que mantiene retenidos desde el pasado domingo.

“Basado en el hecho de que los barcos y marinos no han sido devueltos desde Rusia a Ucrania, he decidido que será mejor para todas las partes concernientes cancelar mi reunión programada previamente con el presidente Vladimir Putin en Argentina”, anunció el jefe de la Casa Blanca vía Twitter.

De acuerdo a Notimex, en su mensaje, subido a su cuenta mientras volaba a bordo del avión presidencial con ruta a Buenos Aires, Trump externó su confianza de que la cumbre del Grupo de los 20 (G20) sea significativa “tan pronto esta situación sea resuelta”.

Poco antes de tomar el avión presidencial, el mandatario dijo a reporteros en la Casa Blanca que probablemente se reuniría con Putin, pero no lo había determinado por estar a la espera de un informe sobre el incidente del domingo.

Las tres embarcaciones y los 23 marinos fueron capturados por la marina de Rusia después de una confrontación en el estrecho de Kerch, que conecta al mar Negro con el mar de Azov, el cual dejó además otros seis marinos ucranianos heridos.

Durante su estancia en Buenos Aires, Trump celebrará varios encuentros bilaterales, incluyendo uno con su colega argentino Mauricio Macri, y otro con el presidente de China, Xi Jinping, donde ambos abordarán la disputa comercial que los enfrenta.

Trump se reunirá también por separado con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, con quien celebrará una segunda ronda acompañado del primer ministro de la India, Narendra Modi.

Se anticipa que en su reunión con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se abordado el tema del asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi, ocurrido en el consulado de Arabia Saudita en Ankara, Turquía.

Cuestionado en la Casa Blanca sobre la razón por la cual no se entrevistará con el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman durante su visita a Buenos Aires, Trump se limitó a decir que se trató de una cuestión de agenda.

“No fue programada. Me reuniría con él, pero no lo programamos. Me reuniré con el presidente Xi, y esa una reunión importante que tiene que ver con comercio”, dijo.