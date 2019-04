Trump causa polémica por comentarios racistas contra legisladora

Agencias

Washington.- La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, criticó este sábado al presidente estadounidense Donald Trump por usar un video de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en contra de la legisladora musulmana Ilhan Omar, en un caso que ha causado gran polémica.

"La memoria del 11 de septiembre es un terreno sagrado, y cualquier discusión al respecto debe hacerse con reverencia. El presidente (Trump) no debe usar las dolorosas imágenes del 11 de septiembre para un ataque político", sostuvo la líder de la cámara baja, de acuerdo con un reporte de la cadena CNN.

Pelosi se refirió a una publicación en Twitter que hizo el mandatario estadounidense, en el que se muestra un video editado con comentarios que hizo Omar el mes pasado en el Consejo de Relaciones Islámico-Estadunidenses (CAIR), mezclados con imágenes de los atentados del 11 de septiembre.

"¡Nosotros nunca olvidaremos!", escribió Trump junto al video, lo que fue criticado por políticos demócratas que lo consideraron una muestra de racismo y una incitación a la violencia contra la legisladora por Minnesota.

WE WILL NEVER FORGET! pic.twitter.com/VxrGFRFeJM