Trump declara durante 7 horas y en privado ante corte de NY por fraude

Este jueves el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compareció en su segunda declaración en una disputa jurídica con la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que duro casi siete horas en las que tuvo que responder preguntas en torno a las prácticas comerciales de su empresa.

El republicano se reunió todo el día con abogados de la fiscal general Letitia James, que demandó a Trump el año pasado y que en su demanda sostiene que el exmandatario y su familia engañaron a bancos y socios comerciales dándoles información falsa sobre su patrimonio neto y el valor de activos como hoteles y campos de golf.

Con lo anterior, Donald Trump revirtió su decisión anterior de invocar su protección de la Quinta Enmienda constitucional contra la autoincriminación y permanecer en silencio.

Mientras tanto, su abogada, Alina Habba, señaló que Trump se encontraba dispuesto y ansioso por testificar.

Donald Trump’s motorcade was greeted by a shouts of “New York hates you” as he pulled up for his deposition with Letitia James.



You love to see it.

pic.twitter.com/FFcpWKUa0B