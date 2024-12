Trump descarta intervención en Siria y critica gestión de Obama

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su postura aislacionista respecto a la crisis en Siria, manifestando este sábado, 7 de diciembre de 2024, que Estados Unidos no debería involucrarse en el conflicto que actualmente enfrenta a grupos rebeldes con el gobierno de Bashar al Asad en Damasco.

Trump sobre lo que ocurre en Siria: “Esta no es nuestra lucha. Hay que dejar que las cosas sigan su curso. No hay que involucrarse” (todo en mayúsculas). pic.twitter.com/4XSlY8huar

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump afirmó: