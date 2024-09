Trump descarta otro debate electoral con Kamala Harris

El ex presidente Donald Trump anunció que no participará en un tercer debate electoral contra la vicepresidenta Kamala Harris antes de las elecciones del 5 de noviembre. Esta decisión llega después de que varias encuestas indicaran que Harris fue la ganadora del segundo cara a cara entre ambos, que tuvo lugar esta semana.

"¡NO HABRÁ TERCER DEBATE!", escribió Trump en su red social Truth Social. Cabe recordar que el exmandatario ya había participado previamente en un debate contra el presidente Joe Biden en junio, y otro contra Harris.

When a prizefighter loses a fight, the first words out of his mouth are, “I WANT A REMATCH.” Polls clearly show that I won the Debate against Comrade Kamala Harris, the Democrats’ Radical Left Candidate, on Tuesday night, and she immediately called for a Second Debate. She and…