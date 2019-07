Trump dice que no tratará con el embajador británico que lo insultó

Agencias

Londres.- El presidente Donald Trump declaró el lunes que su gobierno no tratará más con el embajador británico cuyos comentarios críticos de la administración en Washington fueron filtrados a la prensa.

Sobre el embajador Kim Darroch, Trump escribió en Twitter: "No conozco al embajador pero no es apreciado ni estimado en EEUU. No trataremos más con él”.

....thought of within the U.S. We will no longer deal with him. The good news for the wonderful United Kingdom is that they will soon have a new Prime Minister. While I thoroughly enjoyed the magnificent State Visit last month, it was the Queen who I was most impressed with!