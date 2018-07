Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Internet ha estallado después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijera en un mitin que donará un millón de dólares a la organización benéfica favorita de la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, si se somete a una prueba de ADN que demuestre su herencia indígena.

Durante su largo discurso de este jueves en el estado de Montana, Trump pareció burlarse del movimiento #MeToo y nuevamente se refirió a Warren como 'Pocahontas', una referencia a una mujer indígena conocida por su asociación con un asentamiento colonial en la Virginia del siglo XVII, publica el portal de noticias RT.

Al plantear la posibilidad de un debate con Warren, una destacada crítica demócrata de Trump, el mandatario ha señalado que comenzaría por arrojarle un kit de prueba de ADN.

"En medio del debate, cuando ella proclame que es de ascendencia indígena porque su madre dijo que tiene los pómulos altos, tomaremos ese pequeño kit, tenemos que hacerlo con cuidado, porque estamos en la generación #MeToo, y lo lanzaremos lentamente, con la esperanza de que no la golpee y lastime su brazo", dijo Trump a la multitud que lo aclamaba.

"Y diré: 'Le daré un millón de dólares a su organización benéfica favorita, pagados por Trump, si se somete a una prueba que demuestre que es indígena'", agregó el presidente.

Warren, por su parte, respondió a Trump en Twitter, afirmando que el presidente debería concentrarse "en arreglar las vidas que está destruyendo", refiriéndose a la cantidad de niños separados de sus padres en la frontera entre EE.UU. y México.

"Oye @realDonaldTrump, mientras usted se obsesiona con mis genes, su administración está realizando pruebas de ADN a niños pequeños porque los arrancó de sus madres y es demasiado incompetente para reunirlos a tiempo para cumplir con una orden judicial. Tal vez usted debería concentrarse en arreglar las vidas que está destruyendo", dice el mensaje.

