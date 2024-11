Trump elige a Michael Waltz como su asesor de seguridad nacional

El virtual presidente electo de Estados Unidos, Donald J. Trump, ha seleccionado al congresista de Florida Michael Waltz, como su próximo asesor de seguridad nacional, de acuerdo con fuentes cercanas al proceso.

Waltz, de 50 años, será el encargado de coordinar las políticas de seguridad de la Casa Blanca, tanto a nivel nacional como internacional, con una atención especial en la creciente tensión con China y el conflicto en Ucrania.

#BREAKING Donald Trump confirms China hawk Michael Waltz as his new national security adviser pic.twitter.com/CEcHpW4v2L