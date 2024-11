Trump es investigado por “amenaza de muerte” contra Liz Cheney

La fiscal general de Arizona, Kristin Mayes, ha anunciado la apertura de una investigación sobre una posible amenaza de muerte hecha por el expresidente y candidato republicano Donald Trump contra la excongresista Liz Cheney.

El anuncio de Mayes se dio el viernes en una entrevista con KPNC, afiliada de NBC News en Phoenix, donde afirmó haber solicitado al jefe de su división penal que examine si las declaraciones de Trump califican como amenaza bajo las leyes de Arizona.

