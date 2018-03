Trump 'dice adiós' de Fuerzas Armadas a personas transgénero

Agencia

WASHINGTON.- Donald Trump, presidente de Estados Unidos sacó de las Fuerzas Armadas a personas transgénero.



De acuerdo con Notimex, el presiente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibió este viernes que personas transgénero puedan servir en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, debido al "impacto que su presencia tiene sobre la cualidad letal y efectividad de las tropas".

Trump rescindió así su memorando previo sobre la materia, con el propósito de permitir al secretario James Mattis la implementación de una nueva política, que a decir de la Casa Blanca, fue desarrollada a través de un extenso estudio con participación de expertos militares y civiles.

“El estudio de los expertos estableció una política para mejorar la disposición, letalidad, efectividad”, indicó la oficina de prensa presidencial en un comunicado.

Según el mismo, la adopción de la nueva política fue consensuada entre Mattis y la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, en atención al consejo de estos expertos.

Los expertos concluyeron que la presencia en las fuerzas armadas de personas “con historia o diagnóstico de insatisfacción de género, aquellos que requieran tratamiento médico sustancial, incluyendo drogas medicinales o cirugía, presentan riesgo considerable a la efectividad y letalidad militar”.

Más hechos que involucran a Trump

El jueves pasado a través de su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump anunció que a partir del próximo 9 de abril el teniente general H.R. McMaster dejará de desempeñarse como su consejero de Seguridad Nacional, cargo del que será relevado por el exembajador estadounidense ante la ONU, John R. Bolton.

Trump se dijo gustoso de anunciar la incorporación de Bolton y agradeció a McMaster por su servicio y amistad. El ajusre llega apenas días después de que medios estadounidenses reportaran que McMaster aconsejó al presidente no felicitar a su homólogo ruso, Vladimir Putin, por su reelección, publico SDP Noticias.

Sin embargo, fuentes de la Casa Blanca dijeron a The New York Times que la separación era algo que venía platicándose desde hace semanas y que no tiene nada que ver con la filtración sobre Putin. McMaster no sólo estaría dejando el gobierno de Trump, sino retirándose por completo del servicio militar.

McMaster centró sus esfuerzos en revisar y atender algunos de los temas más preocupantes de la implementación de la política internacional de Trump. El presidente habría decido apresurar su salida pues tiene la intención de llegar con equipo completo a la reunión que sostendrá con el líder norcoreano Kim Jong-un en mayo.