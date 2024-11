Trump: "Harris habla sobre unidad y luego me llama Hitler"

A tres días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el candidato republicano Donald Trump realizó un mitin en Carolina del Norte, un estado clave en estos comicios.

Durante su discurso en la ciudad de Gastonia, Trump acusó a su rival, la vicepresidenta Kamala Harris, de haberlo comparado con Adolf Hitler. Según el expresidente, Harris dijo: "Queremos estar unidos… Él es Hitler".

Ask yourself: what would happen if Kamala Harris did this?



Yes. You saw right. This is Trump on stage at a rally, pretending to perform a sex-act on a microphone.



This is not normal. Trump is disgusting, unhinged and unfit to represent the United States. Vote him out. pic.twitter.com/Fzg6X9zr18