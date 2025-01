Trump insiste en anexar Canadá tras renuncia de Justin Trudeau

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, volvió a generar controversia en insistir que Canadá debería convertirse en el estado 51 de su país.

Estas declaraciones surgen poco después de que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunciara su renuncia en medio de una crisis política.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó:

Many people in Canada LOVE being the 51st State. The United States can no longer suffer the massive Trade Deficits and Subsidies that Canada needs to stay afloat. Justin Trudeau knew this, and resigned. If Canada merged with the U.S., there would be no Tariffs, taxes would go way…