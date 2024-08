Trump y Kamala Harris participarán en el debate de ABC del 10 septiembre

El expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris confirmarón su participación en un debate presidencial programado para el 10 de septiembre, según informó la cadena ABC.

Este será el primer enfrentamiento cara a cara entre los candidatos republicano y demócrata, en un proceso electoral que ha tomado giros inesperados.

ABC News will host qualifying presidential candidates to debate on September 10 on ABC. Vice President Harris and former President Trump have both confirmed they will attend the ABC debate. https://t.co/jaHStOmGCD pic.twitter.com/62P2lCNJjd