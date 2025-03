Trump lamenta la muerte de George Foreman, ícono del boxeo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su pesar por la muerte del ex campeón mundial de boxeo, George Foreman, quien falleció el viernes 21 de marzo de 2025 a los 76 años.

En su mensaje, Trump destacó su relación personal con el pugilista, calificándolo como "un gran peleador" y destacando que “tenía el golpe más potente de la historia del boxeo”.

RIP 🙏🏻💔George Foreman!



“What a GREAT FIGHTER!!!” —President Donald J. Trump pic.twitter.com/Pi0Vm1hgUt — ¡MOnTe! 🇺🇸🦅⛳️🎣🎱🦁 (@realFullMOnTe) March 22, 2025

El mandatario añadió, “Con la excepción de Ali, cuando te golpeaban, caías", refiriéndose al legendario enfrentamiento entre Foreman y Muhammad Ali.

Foreman, nacido en Marshall, Texas, el 10 de enero de 1949, dejó un legado imborrable en el boxeo. Con un récord impresionante de 76 victorias, 5 derrotas y 68 de sus triunfos por KO, Foreman destacó tanto por su talento como por su carácter fuera del ring.

Homenajes a George Foreman por su legado en el boxeo

En su carrera profesional, no solo obtuvo el título de campeón mundial de los pesos pesados en dos ocasiones, sino que también fue un hombre de fe y un defensor de su familia.

La familia de Foreman, a través de un comunicado, expresó su dolor y agradeció las muestras de apoyo de todo el mundo. “Era un hombre de disciplina y convicción”, dijeron.

El boxeador fue también medallista olímpico, logrando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México 1968. Su carrera alcanzó momentos icónicos, especialmente durante su enfrentamiento con Joe Frazier en 1973, que lo coronó campeón de los pesos pesados.

Sin embargo, su combate más famoso ocurrió en 1974 en “The Rumble in the Jungle”, donde enfrentó a Muhammad Ali. Aunque Foreman llegó invicto al combate, sufrió su única derrota por nocaut en el octavo asalto.

La World Boxing Association (WBA) también rindió homenaje a Foreman, reconociéndolo como uno de los más grandes pesos pesados de todos los tiempos.

A su vez, el famoso boxeador Mike Tyson, también expresó su dolor, destacando la profunda contribución de Foreman al boxeo.

Con información de Infobae