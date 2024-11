Trump nombra a Keith Kellogg como enviado especial para Ucrania

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el nombramiento del teniente general retirado Keith Kellogg como enviado especial para Ucrania y Rusia.

La designación busca impulsar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra que comenzó tras la invasión rusa en 2022. Kellogg, de 80 años, fue jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump (2017-2021) y recientemente elaboró un plan para resolver el conflicto.

President #Trump nominates General Keith Kellogg to serve as Assistant to the President and special enjoy for Ukraine and Russia. #PeaceThroughStrenght #TrumpTeam2024 pic.twitter.com/mAqsZ5VJHh