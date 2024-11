Trump nombra a Kennedy Jr. como secretario de Salud en EU

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha designado a Robert F. Kennedy Jr. como el próximo secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). La elección ha generado controversia debido a las posturas de Kennedy Jr. contra las vacunas y su apoyo a teorías de desinformación, incluyendo afirmaciones dudosas sobre el origen del sida.

Trump ha criticado enérgicamente lo que denomina el "complejo industrial de alimentos y compañías farmacéuticas", acusándolos de engañar a la sociedad con información errónea.

I am thrilled to announce Robert F. Kennedy Jr. as The United States Secretary of Health and Human Services (HHS). For too long, Americans have been crushed by the industrial food complex and drug companies who have engaged in deception, misinformation, and disinformation when it…