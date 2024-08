Trump pacta acuerdo con Kamala Harris para debate en septiembre

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que ha llegado a un acuerdo con la vicepresidenta y contrincante Kamala Harris, para finalmente celebrar su debate del 10 de septiembre.

Cabe destacar que el encuentro entre el candidato presidencial del Partido Republicano y su rival del Partido Demócrata, se llevará a cabo bajo la dirección de la cadena de televisión, ABC.

Esta noticia tiene lugar después de que los equipos de ambos candidatos que pelean por la Casa Blanca entraran en conflicto por el funcionamiento de los micrófonos durante el ‘cara a cara’.

El equipo de Trump abogaba por repetir el sistema utilizado en junio, en el primer y único debate con el inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, que por aquel entonces era el virtual candidato del Partido Demócrata a la reelección.

Durante esta cita, los micrófonos se abrían sólo para los oradores.

La campaña de Harris, en cambio, se mostraba en principio partidaria de que estén siempre abiertos, lo que aumenta el margen de interrupciones entre los dos candidatos.

Trump afirmó en su red Truth Social que ya hay un acuerdo con ‘los demócratas radicales de izquierdas’ y que se aplicarán las mismas normas que en el debate de junio, ‘que funcionaron bien para todo el mundo excepto, quizás, para el corrupto Joe Biden’.

El magnate republicano aprovechó para recordar que sigue dispuesto a celebrar otro debate el 4 de septiembre, bajo la batuta de la cadena conservadora Fox News, y una tercera cita planteada por NBC.

La tarde de ayer, la actual vicepresidenta estadounidense acusó a Trump de haber dirigido una universidad que sólo se dedicaba a quitarle el dinero a los estudiantes.

Añadió que mientras se especializaba en tratar casos de abuso sexual, su contrincante republicano era declarado culpable de cometer ese mismo crimen.

As Attorney General of California, I took on one of our country’s largest for-profit colleges that scammed students. Donald Trump ran a for-profit college that scammed students.



And as Attorney General, I held Wall Street banks accountable for fraud. Donald Trump was found…