Trump planea acciones para bajar tasas de interés ‘de inmediato’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este jueves su intención de reducir las tasas de interés ‘de inmediato’ y adelantó que planea ‘exigir’ medidas que promuevan una caída adicional en los precios globales del petróleo.

Con 78 años, el magnate aseguró que presionará a los países productores de petróleo para que incrementen su producción, una estrategia que apunta a abaratar los costos globales.

Desde su investidura, realizada apenas el lunes 20 de enero, el precio del crudo ya ha registrado una disminución del 3.6 por ciento.

