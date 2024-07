Trump se regocija del caos en la campaña de Biden durante acto en Florida

El expresidente Donald Trump se regocijó el martes del caos que rodea a la campaña del mandatario Joe Biden durante un acto de campaña en Florida. Trump intensificó sus ataques contra Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, sugiriendo que Harris podría reemplazar a Biden como candidata demócrata este año.

Trump, quien habló en uno de sus campos de golf en la zona metropolitana de Miami, insinuó que el senador por Florida Marco Rubio podría ser su compañero de fórmula. Sin embargo, no anunció oficialmente su decisión.

In an alarming speech tonight in Florida, Donald Trump accused the Biden administration of losing track of over 150,000 children, many of whom have been r*ped, trafficked, k*lled, or horribly abused.



"Nobody knows where they are. Many are not with us any longer," he declared… pic.twitter.com/vBDWvhCeit