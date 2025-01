Trump responde a Petro: sanciones a Colombia por rechazar vuelos con deportados

Donald Trump, anunció este domingo una serie de sanciones contra Colombia en represalia por la decisión del mandatario colombiano, Gustavo Petro, al impedir el aterrizaje de dos aviones militares con deportados colombianos.

Entre las medidas se incluye un arancel inicial del 25% a las exportaciones colombianas, la suspensión de visas para funcionarios del gobierno colombiano y sus familiares, y controles reforzados en aduanas para productos y ciudadanos provenientes de Colombia.

Petro, por su parte, había condicionado el regreso de los deportados a través de vuelos civiles y bajo un protocolo claro, al sostener que "un inmigrante no es un delincuente".

Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece.



Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos.



No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere; pero si ese país…