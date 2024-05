Trump responde a veredicto por caso Stormy Daniels; acusa “juicio amañado”

Donald Trump arremetió el viernes contra el juez que presidió su juicio y siguió socavando al sistema de justicia penal de Nueva York al tratar de reconfigurar su condena por los 34 cargos de delitos graves como un impulso, y no un impedimento, en su más reciente campaña para llegar a la Casa Blanca.

Trump habló el viernes ante los medios en la torre que lleva su nombre en Manhattan, en su regreso a la campaña, un día después de ser declarado culpable de tratar de influir ilegalmente en la elección de 2016 al falsificar registros comerciales para ocultar el pago a cambio de silencio a una actriz porno que afirmó haber tenido relaciones sexuales con el magnate.

El expresidente republicano, tan desafiante como siempre, afirmó que el veredicto fue ilegítimo y que estuvo impulsado por la política; asimismo, trató de restar importancia a los hechos subyacentes del caso.

En un mensaje para alentar a sus partidarios, se autodenominó mártir, y declaró: “Si pueden hacerme esto a mí, pueden hacérselo a cualquiera”.

Si bien el veredicto de culpabilidad en su contra, emitido el jueves, y su promesa de luchar parecieron motivar a sus partidarios, incluidos aquellos que comenzaron a hacer donaciones a su campaña, no está claro si algo de esto le ayudará con los votantes independientes, que serán decisivos en la elección de noviembre.

Convicted felon Donald Trump: “I am doing something for this country and I am doing something for our Constitution...This can't be allowed to happen to other presidents.” pic.twitter.com/1NlrkOEXLO