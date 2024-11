Trump revela detalles sobre su reunión con Biden en la Casa Blanca

Este miércoles, Joe Biden recibió en la Casa Blanca al ganador de las recientes elecciones presidenciales, Donald Trump, con la finalidad de comprometerse a llevar a cabo una transición de administración ‘suave’.

Diversos medios internacionales han señalado que ambos mantuvieron un breve encuentro ante varios periodistas en el despacho Oval, el cual próximamente será ocupado por el magnate republicano y su equipo.

Ahí, el actual mandatario estadounidense ofreció la colaboración de los miembros de su administración para que Trump cuente con todo ‘lo que necesite’ para su regreso a la presidencia, tras cuatro años alejado de ese puesto.

President Biden: "Congratulations. Looking forward to a smooth transition...Welcome back."



President-elect Trump: "Politics is tough and it's in many cases not a nice world, but it is a nice world today. I appreciate it very much." pic.twitter.com/OUQLkb12tC