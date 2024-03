Trump se opone a vetar TikTok en EEUU, pues eso beneficiaría a Facebook

El lunes, el exmandatario Donald Trump reiteró su preocupación sobre la seguridad nacional con respecto a TikTok, pero sorprendió al oponerse a su prohibición.

En una entrevista con el programa "Squawk Box" de CNBC, Trump explicó que vetar la popular aplicación solo beneficiaría a Facebook, una postura que resalta su continua disputa con la red social.

Sus comentarios se producen en medio de discusiones en el Congreso sobre la exclusión de TikTok y otras aplicaciones de ByteDance de las plataformas y servidores estadounidenses, una medida que Trump ahora parece cuestionar.

“Francamente, a mucha gente le encanta TikTok. Hay muchos chicos en TikTok que se volverían locos sin él”, respondió Trump.

“Hay muchas cosas buenas y muchas cosas malas con TikTok. Pero lo que a mí no me gusta es que sin TikTok, Facebook se hará más grande, y yo considero a Facebook un enemigo del pueblo, igual que muchos otros medios de comunicación”.

