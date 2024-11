Trump toma a Howard Lutnick como próximo secretario de Comercio

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la designación de Howard Lutnick, consejero delegado de la firma financiera Cantor Fitzgerald, como próximo secretario de Comercio.

Esta elección, parte del equipo que Trump ha propuesto tras su victoria en las elecciones presidenciales, deberá ser confirmada por el Senado.

Trump dio a conocer la noticia a través de redes sociales, entre ellas su propia plataforma ‘Truth Social’:

Thank you, President Trump for your trust in me to help Make America Great Again. As the next Secretary of Commerce, I will join the best administration the US has ever seen and unleash our full economic potential. pic.twitter.com/CTr0sdH6nt