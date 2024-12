Trump ve a Zelensky y Macron previo a reapertura de Notre Dame

Este sábado, el avión que transportaba al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, arribó sin problemas a París para asistir a la tan esperada reapertura de la catedral de Notre Dame.

No obstante, previo a su visita a la famosa catedral gótica, el magnate encabezó una reunión con Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Volodímir Zelensky, presidente de Ucrania.

Esta reunión trilateral marca el primer encuentro cara a cara entre el mandatario ucraniano y Trump desde la victoria de este último en las elecciones presidenciales de noviembre.

Durante su campaña, Trump expresó su intención de poner fin a la guerra que ha azotado a Ucrania durante casi tres años, provocada por la invasión rusa. Afirmó que podía resolver el conflicto en un solo día, citando la dependencia de Ucrania del armamento estadounidense como un factor clave.

No obstante, líderes europeos como Macron y Zelensky buscan persuadir a Trump, quien asumirá la presidencia nuevamente en enero, de mantener el apoyo a Ucrania en su lucha contra la agresión rusa.

Su objetivo es presionar para alcanzar un acuerdo que beneficie a Ucrania al finalizar el conflicto.

